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  4. 20 Kasım 2020 09:30

İletişim Başkanı Altun'dan Bülent Arınç'a tepki

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Üyesi Bülent Arınç'ın cezaevinde tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylemesi ortalığı karıştırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan'' dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Bülent Arınç'a tepki
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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç konuk olduğu programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Korona döneminde Selahattin Dermitaş'ın 'Devran' kitabını okuduğunu söyleyen ve izleyicilere de tavsiye eden Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" dedi.

"SUNİ TARTIŞMA VE GÜNDEMLERLE VAKİT KAYBEDECEK LÜKSÜMÜZ YOKTUR"
Arınç'ın açıklamalarıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun da bir paylaşımda bulundu. Altun yaptığı paylaşımda, "Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan. Gün, büyük ve güçlü Türkiye için çalışma günüdür. Cumhurun gücü aydınlık yarınlarımızın teminatıdır. Suni tartışma ve gündemlerle vakit kaybedecek lüksümüz yoktur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmak yok, yola devam..." ifadelerine yer verdi.

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DHA

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