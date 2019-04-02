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  4. 02 Nisan 2019 08:29

İlginç anlar ! Seçimi kazanan AK Partili adayın önüne yattı

Gaziantep'te kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Fatma Şahin'in yeniden seçilmesinin ardından belediye çalışanları ve vatandaşlar Şahin'i belediye binası önünde coşkuyla karşıladı. Bir vatandaşın yere uzanması ise sosyal medyada gündem oldu.

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Dün sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi önünde davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar, bina önüne gelen Şahin'in üzerine gül yaprakları serpti. Fatma Şahin, vatandaşların ve belediye çalışanlarının sevgi gösterisi karşısında duygulu anlar yaşadı. Seçimlerde aldığı başarıyı aile olmaya bağlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bugün elde ettiğimiz bu başarı sadece benim değil aile olarak hepimizin başarısıdır. Vefanız için, kardeşliğiniz için, bu zor coğrafyada ve bu zor dönemde dağ gibi arkamızda durduğunuz için Allah hepinizden razı olsun" dedi.

AK Parti'nin 15 seçimden birinci olarak çıktığını hatırlatan Fatma Şahin, yeni dönemde oy veren, vermeyen tüm Gazianteplilere hizmet için çalışacağını da sözlerine ekledi.

YERE UZANDI

Karşılama sırasında bir kadının Fatma Şahin'in yürüdüğü esnada yere uzanması ise dikkat çekti. Fatma Şahin kadını görür görmez elini uzattı, korumaların da yardımı ile kadın ayağa kalktı. Şahin ardından yerden kalkan vatandaşa sarıldı. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

AK Partili heyetten vatandaşa: ''Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar''Gaziantep'te AK Partili heyetten vatandaşa: ''Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar''

 

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