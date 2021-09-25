İlhan Kesici: ''Eğer çatı aday çıksaydı, Erdoğan kaybederdi''

CHP'nin ekonomist milletvekili İlhan Kesici, Türkiye'deki ekonomik dar boğazı değerlendirirken "Ekonomi cinnet geçiriyor. Halk zekata muhtaç halde" dedi.

CHP’nin ekonomist Milletvekili İlhan Kesici Sözcü’den Aytunç Erkin’e açıklamalarda bulundu.

1994 yılı yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için o dönem Refah Parti'nin adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile yarışan İlhan Kesici "27 yıl önceki seçimlere ben yüzde 22,14, Erdoğan ise yüzde 25 oy almıştı. Ama parti kendi adayını çıkarmıştı" dedi ve ekledi:

"Bugünkü Cumhur İttifakı yani Refah - MHP 27,1, merkez sağ yani ANAP-DYP yüzde 37,6, merkez sol yani SHP-DSP-CHP yüzde 34 oy aldı. Tek tek aday çıkarılmasaydı, merkez sağ veya merkez sol kazanırdı. Erdoğan üçüncü olurdu. Bizzat yaşadım. Türkiye bundan bir ders çıkarmalıydı. 2018'de çatı aday olmadı ve durumu gördük."

İlhan Kesici AK Parti iktidarının değişmesi gerektiğini de savunarak "Bu iktidarın değişme vakti gelmiştir. Aslında gelmiş de geçmiştir. 20 yıl çokuzun bir süre. 20 sene insan bal yese baldan usanır. 20 yıl aynı zihniyet, aynıkadrolar artık usanılmıştır. Türkiye'ye verecekleri bir şey kalmadı. Vaat bileveremez durumdalar. Hedef bile veremiyorlar." dedi.

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