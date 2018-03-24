İlhan Kesici ile Bahçeli yan yana !

Geçtiğimiz günlerde vefat eden MHP'li Deniz Bölükbaşı'nın cenazesine katılan isimlerin arasında CHP'li İlhan Kesici de vardı

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetmişti.

Bugün Bölükbaşı'nın cenazesine siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Bu isimlerin arasında son günlerde adı CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında öne çıkan CHP'li İlhan Kesici de vardı.

Cenazede en ön saflarda yer alan İlhan Kesici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de yan yana gelerek bir süre konuştu.

Böylelikle İlhan Kesici samimi ve ılımlı siyasi tavrını bir kez daha göstermiş oldu.

MHP lideri Bahçeli ile samimi bir şekilde konuşurken yan yana görüntülenen İlhan Kesici'ye cenazeye katılan diğer MHP'li isimlerde yoğun ilgi gösterdi.