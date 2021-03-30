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İlyas Salman'dan Meclis'te CHP'li vekillere ziyaret

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman, Meclis'te CHP'li vekillere bir ziyarette bulundu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu İlyas Salman, Meclis'te CHP'li vekilleri ziyaret etti.

Salman'ın ziyaretini sosyal medya hesabından duyuran CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya şunları söyledi:

"Çiçek Abbas unutulmaz.

"Herkese benden çay Şakir'e yok." 

Sinemamızın yüz akı İlyas Salman abimle Meclis'te bir araya geldik."

Gerçek Gündem

Etiketler ilyas salman meclis ziyaret
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