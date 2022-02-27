İmamoğlu ''Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?'' sorusuna yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi YouTube kanalında gençlerin sorularına cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, resmi Youtube kanalındaki 'Zor Sor' adlı programda gençlerden gelen sorulara yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin olarak "Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?" şeklindeki soruya verdiği yanıt şu oldu: "Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım."

'BİREYSEL TUTUM ALMAK SÜRECE ZARAR VERİR'

Kurumsal hareket etmenin ve yaşanan sürecin hata kabul etmeyeceğini belirten İmamoğlu çok sayıda siyasi bileşenin işbirliği yaptığını belirterek bireysel ihtiras, bireysel tutum almanın bu sürece zarar vereceğini belirtti. İmamoğlu halkın ne istediğinin önemli olduğunu vurguladı.

SORULDU: 'BÜYÜK HATA YAPTIM' DEDİĞİNİZ BİR OLAY VAR MI?

İmamoğlu "Büyük hata yaptım dediğiniz bir olay var mı?" sorusuna ise küçük hataları olduğunu ancak çok büyük hatalar işlemediğine inandığını belirterek yanıt verdi.