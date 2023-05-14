İmamoğlu ailesiyle oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte sandık başına oyunu kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve oğluyla geldiği Beylikdüzü’ndeki Haldun Taner İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan İmamoğlu, "Oyumuzu kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı bir sonuç olsun. Her şey çok güzel olsun." dedi.