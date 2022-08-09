İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yaptı

İBB Başkanı İmamoğlu Mahmutbey İtfaiye İstasyonu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini taklit etti. Salondakiler gülmekten kendilerini alamadı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey İtfaiye İstasyonu’nun açılışında konuştu. İmamoğlu, Erdoğan’ın “Nereden nereye” sözlerini taklit etti, salondakiler gülmekten kırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mahmutbey İtfaiye İstasyonu’nun açılışında açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Zeytinburnu’ndaki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına yönelik “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi” açıklamasına karşılık verdi.

Konuşmasında “Nereden nereye” dediği sırada kendi ses tonunu Erdoğan’a benzeten İmamoğlu, “Vallahi de billahi de itfaiye benden bile talimat almıyor onu söyleyeyim. Allah korusun hiç kimse yangınla yüzleşmesin. Ama bir yangın olduğunda talimat diye bir şey olur mu? Nereden nereye geldik? Benzedi de bu ton da “Nereden nereye geldik” ifadelerini kullanarak Erdoğan'ı taklit etti

"VALLAHİ BİLLAHİ İTFAİYE BENDEN BİLE TALİMAT ALMIYOR"

İmamoğlu’ konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Vallahi de billahi de itfaiye benden bile talimat almıyor onu söyleyeyim. Allah korusun hiç kimse yangınla yüzleşmesin. Ama bir yangın olduğunda talimat diye bir şey olur mu? Nereden nereye geldik? Benzedi de bu ton da ‘Nereden nereye geldik’. Bir ihbar gelir. Görevinin gereği yola çıkar. Görevinin gereği yola çıkar. Hem yangını söndürür. Hem insanları kurtarır.

"HALAMIN OĞLU, HALAMIN KIZI DEĞİLLLER"

Özellikle iki yıldır ortaya koyduğumuz ve sayısı artmalı dediğimiz hatta istediğimiz kadar da yetki alamadığımız… Daha fazla itfaiyeye ihtiyacımız var ona da söyleyeyim. Kadrolu itfaiyeci pozisyonunu büyütmek istiyoruz. Kadrolu itfaiyeci pozisyonunu büyütmek istiyoruz. Taleplerimiz vardı. Bir kısmı onaylandı. Alımlarını yaptık. Yanımda bir kadın, bir erkek çalışanımız var.Hepsi halamın oğlu, halamın kızı elbette değil. Liyakatiyle buraya gelmiş hepsi benim kurumsal akrabam. Yolları açık olsun. Devlet kadrolarındaki daralmışlığı aşmamız için bazı ihtisas kadrolarında bize kadro açılmasının hem şehircilik bakanlığında hem de meclis üzerinden talep ettiğimiz izin süreçlerinin hızlı bir şekilde işletilmesi arkadaşlarımızın katılımına vesile oluyor.”