İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nı halka şikayet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programına "Bu 'takdiri' kamuoyunun vicdanına sunarız" diyerek tepki gösterdi.

Yargılandığı davada 2 yıl hapis cezası alan ve ardından kendine bir dava daha açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım geldi. İstanbul'un yatırımlarına vurgu yapan İBB Başkanı, kendilerinin finansman olarak 2 projeye hazır olduklarını belirtti. Ancak açıklanan 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında projelerin yer almamasından dolayı tepki gösteren İmamoğlu bulunan finansmanların kullanılamayacağını aktardı.

"KAMUOYUNUN VİCDANINA SUNARIZ"

İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Sefaköy- Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı yatırım programında, 2 yatırıma da yer verilmedi. Bu “takdir”, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu “takdiri” kamuoyunun vicdanına sunarız." ifadelerini kullandı.