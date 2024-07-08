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İmamoğlu da ''winner'' ceket giydi

İmamoğlu da ''winner'' ceket giydi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da CHP lideri Özgür Özel'in ardından kamuoyunda "winner ceket" olarak adlandırılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın tercih ettiği ekoseli ceketi giydi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ünlenen "winner" ceketi giydi. Aynı ceketi daha geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in giymesi polemik konusu olmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun mavi renkteki ekose ceket akıllara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen ve kamuoyunda "winner ceket" olarak adlandıran tarzı getirdi.

Özel "winner ceket" tercihi için gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz.  Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" dedi.

Özgür Özel'den ''winner ceket'' açıklamasıÖzgür Özel'den ''winner ceket'' açıklamasıPolitika

 

 

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu winner winner ceket ceket ekoseli ceket recep tayyip erdoğan
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