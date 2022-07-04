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  4. İmamoğlu ''Görevden alınabilirim'' demişti: CHP'den ilk açıklama

İmamoğlu ''Görevden alınabilirim'' demişti: CHP'den ilk açıklama

İmamoğlu ''Görevden alınabilirim'' demişti: CHP'den ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması durumunda görevinden alınabileceğini ifade etmesi üzerine CHP'den açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki seçimlerde kazanması durumunda kendi görevinin son bulabileceği yönünde açıklamada bulundu.

İmamoğlu, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini anımsatarak "Seçimi iptal edebilecek zihniyete sahip bir sistem her şeyi yapabilir" ifadelerini kullandı.

'GÖREVDEN ALINABİLİRİM'
Kendisini siyasetten men edebilecek bir davayla karşı karşıya olduğunu belirten İmamoğlu, davanın arkasında "siyasi gerekçeler" olduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023'te seçimleri yeniden kazanması durumunda görevinden alınabileceğini kaydetti.

 CHP'DEN AÇIKLAMA
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz Financial Times gazetesine demeç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması halinde kendisinin görevden alınabileceğini söyledi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusuna Öztrak, "Erdoğan bir seçim daha kazamayacağına göre, böyle bir endişeye mahal de yoktur. İstanbul Belediye Başkanı'mız yeni dönemde belediye hizmetlerini çok daha rahat yerine getirecektir" yanıtını verdi.

Etiketler erdoğan şmamoğlu görev
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