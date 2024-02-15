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İmamoğlu hakkında şoke eden iddia: Eğer seçimi kaybederse...

İmamoğlu hakkında şoke eden iddia: Eğer seçimi kaybederse...
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Gazeteci Enver Aysever, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında önemli bir iddiada bulundu.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala partilerin aday belirleme süreçleri devam ediyor. Son olarak seçim çalışmalarına devam eden CHP için şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

İmamoğlu iddiası: Parti kuracak

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, adaylık için İmamoğlu'nun önerdiği isimlerin yeni bir parti hazırlığı için olduğunu belirtti.

Youtube hesabından açıklama yapan Aysever şu ifadeleri kullandı;

Ben size somut bir şey söyleyim. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde istediği neticeyi almazsa ve kurultayı kaybederse kendisine parti kuracak. Dolayısıyla İstanbul'daki ilçe adaylarını onun atamasının temel sebebi budur.

Parti hazırlıkları tamamlandı

Bir problem olduğunda ilçelerde ve Türkiye genelinde hepsi istifa edip Ekrem İmamoğlu'nun partisine geçecek. Bu hazırlıklar bunun için. Ekrem İmamoğlu parti kurma hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Bugün çok önemli bir siyasetçiyle konuştum. Aynen söylediğini söylüyorum; Ekrem İmamoğlu CHP'li değil, ANAP'lı. Büyük oranda da CHP'den hoşlanmıyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu CHP çizgisinde değil, ANAP çizgisinde bir parti hazırlıyor.

Etiketler gazeteci enver aysever CHP İmamoğlu
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