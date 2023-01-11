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İmamoğlu hakkında yeni dava açıldı

İmamoğlu hakkında yeni dava açıldı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'ihaleye fesat' suçlamasıyla yeni dava açıldı.

Habertürk'te yer verilen habere göre, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın ihbarı üzerine açılan davanın ilk duruşması 15 Haziran 2023’te Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Etiketler dava imamoğlu
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