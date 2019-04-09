İmamoğlu: ''Hırsız arayan aynaya baksın''

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu, "Başarısız olduğunuzu anlıyoruz, yarın birbirinizi teselli edersiniz ama İstanbul'un kaderiyle oynamayın" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'yeniden seçim yapılabilir' sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Bazı sözleri anlayamıyorum. Literatürüm yetmiyor. O zaman biz her iki ayda bir seçim yapalım. 5 senede 7 seçim yaptı. Ekonomisi yandı bitti kül oldu. İnsanlar partizanlaştı. Bıraksınlar da bu insanları eğitelim. Sokakla toplumla ilgilenin." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Elbette biliyoruz ki sürecin teminatı YSK'dir. Geçen her süre bizi, İstanbulluları üzüyor.

Bir an önce şehirdeki hayata tutunamamış 350 bin gence umut olmak istiyoruz. Bu şehirdeki her dört gencin biri işsiz.

İBB ile ilgili bir sürü ihbarlar alıyoruz. Mali düzenleme ve verilerle ilgili ihbarlar alıyoruz.

İBB çalışanları daha iyileştirmiş sosyal haklarla yaşamlarına devam edecekler.

Partizanlık dönemi bitmiştir. 80 İl Başkanı yanında söylüyorum. Artık insana, şehre, topluma hizmet dönemi var. Partililerimizin de böyle bir dönemi alkışladığını dönem başlamıştır.

Bir arkadaşım 'Şu anki durum bile yetti İnsanlar birbirine metrobüste yer vermeye başladı' dedi.

İstanbul'a kaybettirilen zamanın bedeli ağır olur. AK Parti'nin üst düzey yetkililerinin de oradaki sağduyunun da müsade etmeyeceğini umuyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kişilerin şahsi bekalarının hiçbir önemi yoktur. AK Partili hemşerilerime şunu söyleyeyim. O hemşerilerime sarılmak istiyorum. Hayata bakışları, maneviyatları ve tüm değerleriyle kucaklayacağımı söylemek istiyorum. Daha saygın, adamcılığın olmadığı bir dönemi onlara yaşattıracağız. AK Partili hemşerilerim, siyasi düşüncelerine olan saygımızdan zerre şüphe etmesinler.

Seçimden önce birçok şüphe ile bizim seçime girdiğimiz doğrudur. Topluma sıfır şüphe mesajlarını veren kurumlar YSK ve Adalet ve Kalkınma Partisi'dir. Ne olduysa seçim günü tüm ortamı hazırlayan bu kurumlar, seçimi kaybettiler diye her unsurunu sorgularken suçluyu ararken aynaya bakmazlar anlamış değilim. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Benim aklımın ucuna bile gelmeyecek hususlarda tespit etme konusunda başvuruları var. Bazı başvurularda sandıkta geçmişte neler dönmüş acaba diye tereddüte düşmüyor değilim. Biz şöyle bakarız; vatandaş oyunu atmıştır, tutanağa geçmiştir. Biz de arkadaşlarımıza dedik ki gelenlerin kimliğine bakın, kimsenin oyuna zarar gelmesin. Kaldı ki sandıkta bir sürü üyeleri var. Biz azınlığız yahu. İki kişiyiz orada. Vatana millete hesap veremezler. 3-5 acemi seçimi kaybetmeyi, kendi koltuklarını kaybetmekten öte gören kişilere tedbir almalarını diliyorum. Akıl tutulması yaşamasınlar.

Maç yaparsınız mızıkçı rakibiniz vardır 'bana ne bana ne' der ya böyle bir şey bu. Vallahi ben gülüyorum. VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi. Her iki takımın taraftarı alkışlıyor. İki oyuncu sahada mızıkçılık yapıyor.

Bazı sözleri anlayamıyorum. Literatürüm yetmiyor. O zaman biz her iki ayda bir seçim yapalım. 5 senede 7 seçim yaptı. Ekonomisi yandı bitti kül oldu. İnsanlar partizanlaştı. Bıraksınlar da bu insanları eğitelim. Sokakla toplumla ilgilenin.