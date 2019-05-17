İmamoğlu ile ilgili ayrıntıyı İYİ Partili Aydın açıkladı

Esenler Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Tevfik Göksu’nun Ekrem İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili açıklaması büyük tepki toplamıştı. Göksu'nun bu sözlerine tepki gösteren ve kendisi de Trabzonlu olan İYİ Parti'li Koray Aydın, Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilginç bir detayı da açıkladı.

Göksu'nun sözlerini düzeltmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Şunu da unutmasın suçlamaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu'nun dedesi İstiklal Savaşı gazisidir. O İstiklal Savaşı gazinin üç kardeşi de muhtelif savaşlarda şehit düşmüş insanlardır. Bunları görmezden gelerek bir seçim kazanmak uğruna bu karalamayı yapmasına, bir ilin tümünü kapsayan bir ifadede bulunmasına karşılık bizim söylediklerimiz az bile." dedi.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grubu Başkanvekili AK Parti’li Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul’da katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmayla büyük tepki çekti. Konuşmasında İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini ifade eden Göksu, daha sonra İmamoğlu’nun nereli olduğunu iftar programına katılan vatandaşlara sormuştu. Vatandaşlardan “Trabzon” cevabını alan Göksu, gülümseyerek “E hesap başka” demişti.

“BİR SEÇİMİ KAZANMAK UĞRUNA…”

Göksu’nun bu sözlerine bir tepki de kendisi de Trabzonlu olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’dan geldi. Habertürk’te yayınlanan bir programa konuk olan Aydın, Göksu’nun sözlerini değerlendirerek, “Bu arkadaşımız haddini aşmıştır ne söylediğinin farkında değildir. Bu sözleriyle Türk siyasetine kara bir leke çalmıştır. Biz Trabzonlular hep söyleriz Türkiyenin T’si Trabzondur, Trabzon’un TR’si de Türkiyedir. Kendilerini bu kadar Türkiye ile özdeşleştirmiş ve bu milletin değerleriyle yetişmiş bir yörenin insanına bir seçimi kazanabilmek uğruna sırf Ekrem İmamoğlu’nu kötülemek uğruna bu damgayı vurma cüretini alan bu arkadaşı temin ediyoruz, Trabzonlular olarak bu işin peşini bırakmayacağız. ‘Ben böyle bir şey demedim’ diyerek kenara çekileceği bir konu değildir. Adam gibi çıkıp bu konuyu düzeltsin.” dedi.

“SUÇLADIĞI EKREM İMAMOĞLU’NUN DEDESİ…”

Aydın, bu sözlerinin ardından Ekrem İmamoğlu ile ilgili ilginç bir detayı da açıkladı. Aydın “Şunu da unutmasın suçlamaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun dedesi İstiklal Savaşı gazisidir. O istiklal savaşı gazinin üç kardeşi de muhtelif savşalarda şehit düşmüş insanlardır. Bunları görmezden gelerek bir seçim kazanmak uğruna bu karalamyı yparak bir ilin tümünü kapsayan bir ifadede bulunmasına karşılık bizim söylediğimiz çok değil az bile.” diye konuştu.

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