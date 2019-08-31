İmamoğlu işten çıkarılanlarla görüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, belediye ve iştirak şirketlerinden işten çıkarılan ve Saraçhane’deki belediye binası önünde protestoyu sürdüren işçilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

İmamoğlu işçi temsilcilerine, seçim dönemi öncesinde işe alınanların çıkarıldığını belirterek, “Arkadaşlarımız incelemeyi sürdürüyor. Yeniden işe alımlarda uygun olanları inceleyip tek tek çağıracağız, bununla ilgili önümüzdeki hafta açıklama yapacağız” dedi.

İBB’de işten çıkarılan işçilerin Saraçhane’deki belediye binası önünde protestolarının devam etmesi üzerine İmamoğlu, işçiler arasından seçilen üç temsilciyle görüşebileceğini bildirdi. Bunun üzerine seçilen üç temsilci, İmamoğlu ile belediye binasında bir araya geldi.

Görüşmede İmamoğlu, seçim döneminde işe alınanların çıkarıldığını, seçim üzeri işçi alımlarını doğru bulmadığını, kendisinin de Beylikdüzü belediye başkanlığının son döneminde yeni işçi alımını durdurduğunu anlattı.

Görüşmeye katılan bir işçinin, “Yeniden işe alımlarda işten çıkarılan arkadaşlarımıza öncelik tanınacak mı” sorusu üzerine İmamoğlu, “Öncelik değil. Arkadaşlarınıza şunu söyleyin: Çıkarılanlar için çalışma yürütüyoruz zaten. Bunun duyurusunu önümüzdeki hafta yapacağız. Bize nasıl gelip başvuracaklarını anlatacağız. O arkadaşlarımıza mutlaka özel bir not koyarız, öncelikli analizlerini yaparız ve sürece koyarız. Nedir o süreç? Yazılı mıdır, mülakat mıdır, neyse, kuruma göre değişiyor, öncelikli böyle bir sürece her birisinin tek tek çağırılacağını, arkadaşlarınızı söyleyebilirsiniz. “