İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Yıldırım'dan sert tepki

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile moderatör İsmail Küçükkaya, ortak yayın öncesi formata ilişkin bir otelde görüşme yapıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım "Yüz yüze buluşma gayriahlaki bir durumdur. Bu felakettir." diye konuştu.

Binali Yıldırım, gazetecilerin gündeme ilişkin olarak sorularına yanıt verdi. Yıldırım, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen ortak yayınla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BANA GÖRÜŞME TEKLİFİ GELMEDİ"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum" diyen Yıldırım, "Bunun gizlenmesi ise felakettir" ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Nagehan Alçı, "Bana çok güvendiğim bir kaynağımdan gelen bilgidir. İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu, yayından iki gün önce bir otelde buluşarak, bir saat başbaşa görüşme gerçekleştirdiler" iddiasında bulunmuştu.

İddiaya cevap veren İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çarşamba akşamı, İsmail Küçükkaya bizi aradı. Yayının formatına dair bizimle ve Binali Yıldırım'la konuşmak istediğini iletti. Otelde buluştuk. Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Şükrü Küçükşahin ve ben o buluşmada vardım. Küçükkaya bize 15'er soru soracağını, 3'er dakikalık süre tanıyacağını ve formatın nasıl olacağını anlattı. Engin Altay ve Mahir Ünal da bu görüşmelerin olacağını biliyordu. Nagehan Alçı'nın sanki gizemli bir olaymış gibi deklare ettiği buluşma budur."

KÜÇÜKKAYA: YILDIRIM'IN BASIN DANIŞMANIYLA DA GÖRÜŞTÜM

İsmail Küçükkaya da Habertürk canlı yayınında Didem Arslan'ın sunduğu programa bağlanarak İmamoğlu ile The Marmara Oteli'nde buluştuğunu ifade etti. İsmail Küçükkaya, öncesinde de AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım'ın basın danışmanıyla görüştüğünü belirtti.

İsmail Küçükkaya ile İmamoğlu yayın öncesi ne konuştu ?