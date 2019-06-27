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  4. 27 Haziran 2019 13:20

İmamoğlu mazbatayı almadan o afişler kalktı

İBB'nin yeni Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sürecinde İstanbul’un dört bir yanına asılan İBB imzalı “İstanbul’a hizmet israf değildir” afişler kaldırılmaya başlandı.

İmamoğlu mazbatayı almadan o afişler kalktı
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31 Mart seçimlerinin iptal edilip ertelenmesinin ardından İBB Başkanlığı’na vekalet eden ve bugün görevi İmamoğlu’na devredecek olan Vali Ali Yerlikaya ile İmamoğlu seçim sürecinde, “İstanbul’a hizmet israf değildir” afişleri yüzünden karşı karşıya gelmişti.

İstanbul’un her yerine İBB imzasıyla bu afişler asılmış, İmamoğlu ise bu durumu “Şu anda bile israf yapıyorlar, şu an vekalet eden bir Vali bey var. Şu anda afişleri oraya kim asıyor? Bakın 2 gündür afişler tıka basa, birileri bize cevap vermeye çalışıyor. 20 günde bu sürece hakim olup birileri adına cevap mı veriyorsunuz bizzat yoksa, birilerinin afiş asmasına göz mü yumuyorsunuz?” diyerek eleştirmişti.

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