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İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı ? Bu da CHP'li seçmenler kimi istiyor anketi

İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı ? Bu da CHP'li seçmenler kimi istiyor anketi
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı olarak çalışmalarına başlarken, ABB Başkanı Yavaş ise "günü geldiğinde konuşuruz" açıklamalarını sürdürüyor... Peki CHP seçmeni Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi görmek istiyor ? GENAR'ın Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı anketinin sonuçları açıklandı.

GENAR Araştırma'nın Şubat ayında gerçekleştirdiği "CHP'de Cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketinin sonuçları belli oldu.

GENAR'ın anketini bugünkü köşesine taşıyan Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin anketin sonuçlarını açıkladı.

Erkin'in aktardığı anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 36.7'si Mansur Yavaş, yüzde 27'si ise Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyor.

Erkin, GENAR Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş’ın, “Siyasetnamelere konu olacak bir soru soralım. İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu, geleceğin Cumhurbaşkanı olabilmek için onca çaba ortaya koyarken neden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oyları yükselmeye devam ediyor?” sorusuna verdiği yanıtı da paylaştı.

Yavaş'ın, CHP tabanının daha çok benimsediği bir aday olduğunu kaydeden Aktaş, İmamoğlu'nun ise AK Parti ile daha çok polemiğe giren bir isim olarak öne çıktığını söyledi. Aktaş, "Yavaş’ın Ankara’da aldığı oy oranı rakibi İmamoğlu’na göre daha yüksek olmasına rağmen Yavaş, İmamoğlu’na göre daha az gündem oluyor, çünkü tartışmalara, polemiklere daha az giriyor." değerlendirmesini yaptı.

 

Aytunç Erkin'in yazısının tamamı için...

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