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  4. 23 Haziran 2019 22:21

İmamoğlu rekorla geldi ! Erdoğan'a da fark attı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimini Binali Yıldırım'a 9 puan fark atarak kazanan Ekrem İmamoğlu, 35 yılın rekorunu kırmış oldu.

İmamoğlu rekorla geldi ! Erdoğan'a da fark attı
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Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, katılım oranının yüzde 84 olduğu İstanbul seçimlerinde, kullanılan oyların yüzde 54,3’ünü almayı başardı. İmamoğlu bu sonuçla 35 yıldır kırılamayan Bedrettin Dalan’ın rekorunu da kırdı. CHP adayı ayrıca Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’de aldığı yüzde 25,2’lik oy oranını da ikiye katlamış oldu.


Bedrettin Dalan 1984 seçimlerini yüzde 49,7 ile Recep Tayyip Erdoğan ise 1994 seçimlerini yüzde 25,2 oy oranı ile kazanmayı başarmıştı.

İşte 1980 sonrası İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçları…

2019 – Ekrem İmamoğlu: %54,2
2014 – Kadir Topbaş: %47,9
2009 – Kadir Topbaş: %44,7
2004 – Kadir Topbaş: %45,3
1999 – Ali Müfit Gürtuna: %27,5
1994 – Recep Tayyip Erdoğan: %25,2
1989 – Nurettin Sözen: %35,6
1984 – Bedrettin Dalan: %49,7

İBB Başkanlığı seçimlerinde rekor oy farkı! İşte sonuçlar...İBB Başkanlığı seçimlerinde rekor oy farkı! İşte sonuçlar...

 

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