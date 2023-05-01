İmamoğlu: Sen kim oluyorsun vatan evladına hain diyorsun?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak mitinginde iktidarı eleştirdi.

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı’nın Zonguldak mitinginde konuştu. İmamoğlu’nun konuşmasından başlıklar şöyle:

“Bizim en çılgın projemiz hak, hukuk, adalet olacak. Susmuş bir Türkiye istemiyoruz. Konuşan bir Türkiye istiyoruz. Ben üç evlat babasıyım, üç evladımın sesinin bir gün bile kısılmasını kabul edemem. Çocuklarınızın seslerinin kısıldığı bir memleket ister misiniz?

"Sen kim oluyorsun vatan evladına hain diyorsun?"

Bu memlekette gözünün içine bakıp, alnına bir cihaz tutup ne zamandan beri bir kişinin milliyetçi olduğu anlaşılıyor. Ya da sen bana oy veriyorsan milliyetçi, oy vermiyorsan vatan haini. Hadi oradan haddini bil. Burada yaşayan insanlar vatanı, memleketi için gözünü kırpmadan canını veren insanlar, sen kim oluyorsunvatan evladına hain diyorsun?

"Yaradan ümidini kesmiş bunlardan"

Seçimde oy veriyorsa iktidara milli irade, oy vermiyorsa adı darbeci. Bunlar aklını yemiş. Beş senedir dua ediyorum Allah'ım akıl ver diye. Faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi.

Yalanla, dolanla, iftirayla milletimizi aldatıyorlar. Biz bu seçimi milletimiz için kazanacağız.

Gençlere çağrı

Sevgili gençler bu seçim sizin seçiminiz. Ayrışmak yok, sağa sola kızarım öfkelenirim deyip oyunuzu ziyan etmek yok, oyunuzun adresi Millet İttifakı, Kılıçdaroğlu."