Sandıkların yüzde 57.5’i yeniden sayılırken CHP’li Ekrem İmamoğlu, farkın 17 bin 719 olduğunu belirterek “Sonuç belli. Bile bile uzattığınıza göre nereye gidiyorsunuz? Sonraki adım ne?” tepkisini gösterdi.

"İstanbul’da hukuksuz biçimde YSK’nin aldığı yeniden sayım kararı Türkiye’nin enerjisini harcamaktan başka bir işe yaramıyor. Geçersiz oyların yarıdan fazlası sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu “Sonuç belli. Bile bile uzattığınıza göre nereye gidiyorsunuz? Sonraki adım ne?” dedi.

Fark 17 bin 773

Oy sayım sonuçlarını sosyal medya hesapları üzerinden belirli aralıklarla paylaşan Ekrem İmamoğlu, dün saat 17.30 itibarıyla sandıkların yüzde 57.5’inin açıldığını belirtti. Açıklanan rakamlara göre Ekrem İmamoğlu’nun oyu 4 milyon 171 bin 492 olurken, Binali Yıldırım’ın oyunun ise 4 milyon 153 bin 773 olduğu belirtildi. Sandıkların yaklaşık 3’te 2’sinde sayım işlemleri tamamlanırken, İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark ise 17 bin 719 oldu. AKP 31 bin 186 sandıkta, 317 bin 419 oy için itirazda bulunmuştu. CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ise İstanbul’da 31 bin 186 sandıktan 16 bin 989’unda sayım işleminin bittiği, 13 bin 829 sandıkta sayım işleminin devam ettiği, 368 sandıkta ise sayım yapılmadığı belirtildi. Dün saat 17.00 itibarıyla İstanbul’un 15 ilçesindeki tüm sayımların tamamlandığı ve 24 ilçede yeniden sayım işlemlerinin sürdüğü kaydedilen açıklamada, “İstanbul’da oy kullanılan 31 bin 186 sandıktan 16 bin 989’undaki geçersiz oyların sayım işlemi sona ererken; 13 bin 829 sandıkta yeniden sayım devam ediyor. Şu ana kadar yapılan yeniden sayımlar sonucunda aradaki oy farkı 3 bin 042 olarak Binali Yıldırım’ın lehine yazıldı” denildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu itiraz süreci ve sayım sonuçlarıyla ilgili açıklama yaparak “Yüz defa daha saysalar Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’dır. YSK, İstanbul’u kimin yöneteceğini seçim gecesinden bu yana her gün defalarca kez tescilledi aslında. İlk günden beri söylediğimiz gibi aradaki fark kapanmayacak, endişe edilecek bir durum söz konusu bile değil. Süreci uzatarak bizi yıldıracağını sananlar büyük bir yanılgı içinde. Bizler binlerce üyemizle İstanbul halkının iradesini korumaya devam edeceğiz” dedi.