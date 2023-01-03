İmamoğlu, terör soruşturmasıyla ilgili açıklama yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'terör' soruşturmasıyla ilgili olarak yarın saat 10:00'da bir kez daha kameralar karşısına geçecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturmasıyla ilgili yarın saat 10.00'da bir kez daha kameralar karşısına geçecek.

CHP'li başkan, geçtiğimiz basın toplantısında 'eğer bir suç varsa AKP'li selefi Mevlüt Uysal ve İstabul Valisi Ali Yerlikaya'nın da buna dahil edilmesi gerektiğini' dile getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'kendi arkadaşlarının başını yaktığını' söyleyen İmamoğlu, Uysal ve Yerlikaya'nın aktif olduğu süreçte işe alınanlar arasında 'silahlı terör örgütü üyesi', 'silahlı terör örgütü yöneticisi' bulunduğunu dile getirmişti.

Savcılığa sunulan 500 küsur sayfalık raporun henüz kendilerine ulaşmadığını belirten İmamoğlu, şöyle devam etmişti:

"Duyumlarımıza göre bu raporda hakkında işlem yapılması istenen kişiler sadece ve sadece ben ve benim dönemimde eski / yeni yönetici arkadaşlarım. Eğer savcılığa sunulan raporda eski başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi ve onların yöneticileri hakkında da işlem talep edilmişse bir lafım yok. Unutmayın, altını tekrar çiziyorum. O raporda sadece İmamoğlu ve onun yöneticileri suçlanırsa gök kubbeyi başınıza yıkarız."