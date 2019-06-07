''İmamoğlu ve Yıldırım'ın çıkacağı kanal belli oldu'' iddiasına açıklama !

AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun, TRT'de karşı karşıya geleceği iddia edildi. İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun iddiaya ''Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu'nun ve benimde haberim yok'' yanıtı verdi.

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı tartışma programının, TRT ekranlarında olacağını iddia etmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Halk TV'de açıklamalarda bulundu.

Ayşenur Arslan bu iddiayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a sordu. Murat Ongun, ''Bu iddiadan Ekrem İmamoğlu'nun ve benimde haberim yok'' dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile canlı yayında yapılacak bir tartışma için "Kesin olacak." ifadesini kullanmıştı.

İmamoğlu ve Yıldırım'ın canlı yayına çıkacağı kanal belli oldu