İmamoğlu: YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Sultanbeyli'de iftar yemeğine konuk olduğu ailenin evinde konuşan İmamoğlu, konuyla ilgili YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğini söyledi.

İmamoğlu, "Ondan sonra geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Her anımı bu şehrin güzel insanlarıyla paylaşacağıma söz vermiştim. İnşallah açıklama yapılsın, sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin" diye konuştu.

Ayrıca İmamoğlu'nun YSK’nın İstanbul Seçimleri ile ilgili aldığı karara ilişkin ayrıntılı açıklamasını saat 22:30’da Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde yapacağı açıklandı.