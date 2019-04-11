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  4. 11 Nisan 2019 12:09

''İmamoğlu'na mazbatası bugün verilecek''

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine dair kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Uğuroğlu, resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde tamamlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının bugün verileceğini ileri sürdü.

''İmamoğlu'na mazbatası bugün verilecek''
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31 Mart yerel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazansa da AK Parti'nin üst üste yaptığı itirazlar nedeniyle henüz seçim süreci neticelenmedi.

Bir yandan hem AK Parti'nin şikayeti üzerine Büyükçekmece'de adres tespit çalışmaları sürerken diğer yandan da yeniden oy sayım işlemleri de devam ediyor.

Herkesin aklındaki "seçimler yenilenecek mi yoksa İmamoğlu mazbatasını alacak mı" soruları varken Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu gündemi hareketlendiren bir iddiayı Twitter'dan paylaştı. Uğuroğlu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair bir paylaşım yaptı.

Uğuroğlu, şunları söyledi:

“İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu mazbatasını hazırladı. Ekrem İmamoğlu bugün davet edilecek ve mazbatası verilecek. Kaynak İstabul Valiliği”

İŞTE O PAYLAŞIM:

Oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da son durumOyların yeniden sayıldığı İstanbul'da son durum

 

 

ekrem imamoğlu
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