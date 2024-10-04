  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. ''İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse'' anketinin sonuçları açıklandı

''İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse'' anketinin sonuçları açıklandı

''İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse'' anketinin sonuçları açıklandı
Güncelleme:

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimali üzerine yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

MetroPOLL Araştırma, katılımcılarına sorular yönelttiği yeni anketinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasi yasaklı olma' ihtimalini değerlendirdi.

Araştırma sonuçlarını paylaşan şirketin yöneticisi Özer Sencar, "İmamoğlu’nun siyasal yasaklı olması halinde Erdoğan’la Yavaş arasındaki rekabetin nasıl sonuçlanacağına yönelik senaryonun sonucunu görmek amacıyla sorulan soru" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun seçenek olarak sunulmadığı ankette, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öne çıktı.

YAVAŞ ÖNDE

Anket verilerine göre, Mansur Yavaş yüzde 40,3 ile yurttaşların en çok oy vereceği isim oldu. Yavaş'ı yüzde 28,7 ile Erdoğan takip etti.

Özel ise yüzde 12,6 ile üçüncü sırada yer alırken; 'Fikrim yok/Cevap yok' yanıtını verenlerin oranı yüzde 18,4 oldu.

"Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" diye sorulan anketin sonuçları şu şekilde yer aldı:

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ihtimali üzerine yaptıkları anketin sonuçlarını paylaştı.

Etiketler metrepoll araştırma recep tayyip erdoğan ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mezarlıkta tarihi keşif: 6 sanduka mezar bulundu Mezarlıkta tarihi keşif: 6 sanduka mezar bulundu Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: Covid-19 vakaları artıyor mu? Sağlık Bakanı Memişoğlu açıkladı: Covid-19 vakaları artıyor mu? E-5'te pikap dehşeti: Çalıntı araçla ortalığı savaş alanına çevirdi E-5'te pikap dehşeti: Çalıntı araçla ortalığı savaş alanına çevirdi Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a rakip olmuştu: Babasını öldürdü, annesini ve kardeşini bıçakladı Türk doktorları çığı açtı: Kanseri durdurmayı başardılar Türk doktorları çığı açtı: Kanseri durdurmayı başardılar Kızılcık Şerbeti dizisindeki kilise sahnesi olay oldu: RTÜK harekete geçti Kızılcık Şerbeti dizisindeki kilise sahnesi olay oldu: RTÜK harekete geçti Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti Rus fenomenin acı sonu: Son anlarını cep telefonuyla kaydetti İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar İstanbul'un göbeğinde genç kıza taciz: Serbest kaldılar ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu ''Tahtalıköyü boyladı'' deyiminin kaynağı bulundu
Ünlü fast-food devinde dana eti rezaleti Ünlü fast-food devinde dana eti rezaleti A Milli Takım'ın sürprizli aday kadrosu açıklandı A Milli Takım'ın sürprizli aday kadrosu açıklandı Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar Bunun adı gıda terörü: Köftenin, lahmacunun içine bakın neler katmışlar Konut ve taşıt kredilerinde faizler değişiyor Konut ve taşıt kredilerinde faizler değişiyor Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti İstanbul'da vahşet: 2 kadını öldürdü, birinin başını kesip surlardan attı İstanbul'da vahşet: 2 kadını öldürdü, birinin başını kesip surlardan attı Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın Hafta sonunun hava durumu belli oldu: 2 günün keyfini çıkarın İstanbul'daki dev otel zinciri otellerini kapatma kararı aldı İstanbul'daki dev otel zinciri otellerini kapatma kararı aldı Esra Erol'da yine bir gündüz kuşağı rezaleti: ''Ablam kocama göğüslerini attı'' Esra Erol'da yine bir gündüz kuşağı rezaleti: ''Ablam kocama göğüslerini attı''