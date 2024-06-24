İmamoğlu'na taşlı saldırı davasında tüm sanıklara ceza istendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs'ta Erzurum'daki mitingde taşlı saldırıya uğramasına ilişkin sanıkların yargılanmasına devam edildi. Davada mütalaasını veren savcı, tüm sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Erzurum'da gerçekleştirdiği 'Halk Buluşması' sırasında uğradığı taşlı saldırıyla ilgili davaya bugün Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Davanın beşinci duruşmasına, müşteki avukatları ile bazı sanıklar katıldı. Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya müşteki avukatları ile bazı sanıklar katıldı.

Gazete Duvar'dan Emrullah Bayrak'ın haberine göre Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mustafa Aşık, müvekkilinin daha Erzurum'a gelmeden aleyhine pankartlar asıldığını söyledi. Belirli grupların toplandığını ve yürüyüş yapıldığını anlatan Aşık, şöyle devam etti: "Kamuoyunu yönlendirme gücüne sahip bazı kişiler tarafından sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıldı. Saldırı, sosyal medya üzerinden saldırıya geçenler tarafından canlı yayınlanmıştır. Sanıklar olay yerine tesadüfen geldiğini söylemiştir. Ancak bu savunmalar dosyadaki deliller ile çelişmektedir. Olayın organize olduğu konusunda şüphelerimiz vardır. Bunun araştırılmasını talep ediyoruz."

Müşteki avukatlarından Kemal Polat ise sanıkların tesadüfen bir araya gelmediğini belirterek olası kast ile saldırının gerçekleştiğini vurguladı. Saldırıda amaç ve eylem birlikteliği olduğunu dile getiren Polat, bu yönde sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Taşlı saldırıya ilişkin 28 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı da esas hakkındaki mütalaasını sundu. Hazırladığı iddianame doğrultusunda sanıkların tümünün cezalandırılmasını talep eden savcı, yaşananların örgütlü olmadığını savundu.

TÜM SANIKLAR HAKKINDA CEZA İSTENDİ

İddianamede 5 zanlı hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis;

22 sanık hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ile "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi, mütalaaya karşı savunma yapmaları için müşteki ve sanık avukatlarına süre verdi. Duruşma, 17 Temmuz 2024 tarihine ertelendi.