İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye jet yanıt: Onlarla polemiğe girmem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün partisinin grup konuşmasında, Covid 19 kaynaklı vefat rakamlarını açıklamasından ötürü sert bir dille eleştirdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan cevap geldi.

“ONLARLA POLEMİĞE GİRMEM”

Sözcü’ye konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

“Ben parti genel başkanlarına saygı duyarım. Onlarla polemiğe girmem. Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin alınmasını sağlamaktır. Dünyada da örnekleri var. Bazen bir ülkedeki doktorun feryadı sayesinde, o ülkedeki sistem şeffaflığa dayalı olunca başarılar elde ediliyor.

Benim derdim, sürecin şeffaflıkla yönetilmesidir. Vefat rakamlarını öğrenmek için genel başkanlar beni aramıştır. Ben de şeffaflıkla bilgi vermişimdir. Umuyorum ki Sayın Bahçeli de arar. Gerektiğinde ben de aramaktan imtina etmem, süreci paylaşırım.”

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı, bugün TBMM’de gerçekleştirilen partisinin grup toplantısında şunları söylemişti:

“Özellikle vaka ve vefat sayılarıyla ilgili korku uyandıranların bize göre niyeti kötüdür. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın Sağlık Bakanlığı’nın verilerini tekzip eden laçka açıklamalarının itibar edilecek hiç bir yanı yoktur.

Böylesi bir dönemde siyasi çıkar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşımdır. Sağlık Bakanımızın geceli gündüzlü mücadele ederken, belediye işlerinden başka işlere burnunu sokan bu kendini bilmezin amacı nedir?

Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı oluşumları tetiklemesi mi amaçlanmaktadır. Covid-19’un meslek hastalığı sayılması konusunda TBMM’de üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını veriyoruz.”