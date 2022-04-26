  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Bosna-Hersek ziyaretinde cumhurbaşkanı adaylığını kabul edip etmeyeceği sorulan Ekrem İmamoğlu, "Altı muhalefet partisinin en iyi seçimi yapacağına inanıyorum. Şu an tek gündemim İstanbul" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 2023 yılında cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını hatırlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimleri, İstanbul seçimini kaybettiği gibi kaybedecek. Onlar kaybedecek ama Türkiye kazanacak" diye konuştu.

İmamoğlu, Balkan Şehirler Ağı toplantısı için gittiği Bosna-Hersek'te Balkan Insight sitesinde açıklamalarda bulundu.

'TEK GÜNDEMİM İSTANBUL'

Muhalefet partilerinin en iyi cumhurbaşkanı adayını belirlemek için çok seçici bir şekilde çalışacağını belirten İmamoğlu'na cumhurbaşkanı adaylığını kabul edip etmeyeceği de soruldu.

İmamoğlu, "Günü geldiğinde altı muhalefet partisinin en iyi seçimi yapacağına inanıyorum. Şu an bu konu gündemimde değil, tek gündemim İstanbul" yanıtını verdi.

Balkan Insight

Etiketler imamoğlu aday adaylık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pençe-Kilit operasyonundan peş peşe acı haberler: 1 askerimiz daha şehit oldu
Fiyatlar değişti! İşte 2022'nin en ucuz sıfır otomobilleri
Bakan Bilgin'den milyonlarca emekliye yeni müjde: Emekli maaşları artacak!
Bakan ''bayram gibi bayram'' demişti... Bilim Kurulu toplandı
Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı
Yediği tokattan sonra silahıyla kurşun yağdırdı
Akaryakıtta bayram indirimi yolda
TRT'den yönetimindeki ''tanıdık'' isimlere ödediği para dudak uçuklattı
Türkiye'de sosyal medya bunu konuşuyor: Koyunun Tiktok'taki canlı yayınını binlerce kişi izledi
Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı