İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna ilk yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davada "siyasi yasak" kararı çıkması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayacağına dair iddialara ilk kez yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İstinaf'tan hakkında siyasi yasak çıkarsa Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağı iddiası gündem olmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak için ABD'ye giderken yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'nu bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmeye çalışmasın" diyen Özel, "Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık, böyle bir şuursuzluk yok." demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri ve avukatlar, yerel mahkemenin “siyasi yasak” verdiği İmamoğlu’nun istinafta incelemede olan dosyası için bugün İstanbul’da toplandı.

Burada İmamoğlu’nun dava süreci, siyasi yasak olasılığı ve yapılabilecekler değerlendirildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24-26 Eylül’de ABD’de yapılacak Sosyalist Enternasyonel zirvesinde olacağı için toplantıda yer alamadı.

Toplantıya Ankara’dan katılan heyette; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve hukukçular yer aldı.

İMAMOĞLU'NDAN 'SİYASİ YASAK' SORUSUNA FLAŞ YANIT

Bugün İstanbul Sancaktepe'de Kent Lokantası açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hem CHP'nin bugünkü toplantısı hem de İstinaf'tan hakkında siyasi yasak çıkarsa Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayacağı iddialarına yanıt verdi.

“TAM BİR SEFİLLİK”

İmamoğlu, açıklamasında, "Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, hem siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor" dedi.

İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamdayız. Elbette bu siyasi bir konu, dolayısıyla partimizi ilgilendiren bir konu, Genel Başkanımız ve merkez yönetimi meselenin İstanbul'da bizim hukukçularımızla tartışılmasını, konuşulmasını uygun gördü. Şu anda bu yönde arkadaşlarımız bir görüşme halindeler. Benim Emirgan'daki ofiste başka görüşmelerim vardı, çıkarken de onları selamladım. Benim bildiğim bu kadar."

"Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar" diyen İmamoğlu, "Bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri ama Genel Başkanımız paylaşacaktır. Genel Başkanımız Sosyalist Enternasyonel toplantısına gitmek için ABD'ye hareket etti. Sizleri bilgilendireceklerdir" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak için ABD'ye giderken yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'nu bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmeye çalışmasın" diyen Özel, "Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık, böyle bir şuursuzluk yok." demişti.

İmamoğlu'na siyasi yasak getirecek cezanın İstinaf'ta onaylanacağı iddiası ve bugünkü toplantı sorulan Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Beni yolcu eden İstanbul İl Başkanımız ve Genel Başkan Vekilimiz birlikte o toplantıya katılacaklar ve o toplantıyı yönetecekler. 6 Genel Başkan Yardımcımızı görevlendirdik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız toplantının bir kısmına katılacak. Ben dün akşam kendisiyle baş başa bir görüşme de yaptım. Kendimiz de bunu değerlendirdik. Her ihtimali göz önüne alıyoruz. Kimse bize olmadık bir davadan, olmadık bir suçlamadan bir cezayı normalleştirmeye ve bu olacakmış gibi kabul ettirmeye çalışmasın. Böyle bir gündemin yerleşmesine izin verilmemelidir.

Süleyman Soylu, bir kamu görevlisi olan Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak' dedi. Ekrem Bey hiç terbiyesini bozmadan 'sensin o' dedi. 'İstanbul seçimini kim iptal ettirdiyse' dediğinde ahmağın o olduğunu hatırlatınca 'vay İstanbul seçimini YSK iptal etti, kamu görevlilerine hakaret ettiniz' deyip işi YSK'ya çevirdiler. Süleyman Soylu hepimizin gözünün içine baka baka Ekrem Bey'e 'ahmak' dedi mi, demedi mi? Ekrem Bey, İstanbul'un seçilmiş kamu görevlisi... Süleyman Soylu'ya verdiği cevabı, YSK'ya söylendi deyip ceza vermeye çalışıyorlar. Buradan bir cezanın olabilirliğini kimse normalleştirmeye çalışmasın. Bunu biz kabul etmiyoruz. Böyle bir saçmalık, böyle bir şuursuzluk yok. Ben Türkiye'ye böyle bir ayıbı yaşatacaklarını zannetmiyorum.

Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'nu bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu. Bu dava yarın öbür gün görülecek, ceza çıkaracağız biz. Öyle bir şey yok. Bunu yaparsanız geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız millet çok daha şiddetlisinin uygular."