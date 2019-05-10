İmamoğlu'ndan dikkat çeken video !

YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar vererek mazbatasını iptal ettiği İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. İmamoğlu, videoya "31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım" notunu ekledi.

İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. "31 Mart günü sandıkta neler yaşandığını sizlere tek tek anlattım" diyen İmamoğlu, videoya şu notu düştü: "Siz de eşinizle, dostunuzla, komşunuzla, haksızlığa uğramış 16 Milyon İstanbullu hemşehrimle lütfen paylaşın. Paylaşın ki bilsinler; bu kez oylarını demokrasi ve adalet için de versinler"Söz konusu videoda 31 Mart seçimlerindeki oy kullanma işlemini yeniden kurgulayan İmamoğlu, aynı zarfa eklenen 4 oydan birinin şaibeli olduğu kararını eleştirdi.

İMAMOĞLU'NDAN 3 KRİTİK SORU

Öte yandan Ekrem İmamoğlu, "YSK seçim kurulları için suç duyurusunda bulunacağını açıklayalı 4 gün oldu." diyerek soruların yanıtlanmasını istedi.

- Hangi ilçelerde, kimler için suç duyurusunda bulunuldu?

- Seçimi iptal ettiren olay için kimlerin ifadesi alındı?

- İfadeler nelerdi ve nasıl oldu da bu ifadeler malum medyada yayınlanmadı?