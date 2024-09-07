İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bu huyundan vazgeç''

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri hedef almasına sert tepki göstererek "Her olaydan darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri hedef göstererek 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' demişti.

Erdoğan teğmenler hakkında, "Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sert tepki gösterdi. X hesabından açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve teğmenlerimizin, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılığı siyaset üstüdür.

Genç teğmenler en mutlu ve onurlu günlerinde büyük bir coşku içinde ülkenin kurucusuna olan saygılarını ifade etmek istediler, hepsi bu.

Her olaydan, darbe çıkarma huyunuzdan vazgeçin, gençlerimize yazık etmeyin. Sevgili gençler ve ailelerine sesleniyorum; dün “katil” dediğine bugün “kardeşim” diyen zihniyetten, her şeyi siyasi menfaatine kullanan, milleti bölen bu akıldan milletçe ilk seçimde kurtulacağız. Yaşasın Cumhuriyet.

Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk