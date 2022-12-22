İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: ''Bu saatten sonra onun için kabusa döndüm''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek ''Kumpas ve ayak oyunları sürecine aldanmayan 6'lı masa, iktidardakileri alabora etti. Beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kâbusa döndüm'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hapis ve siyasi yasaktan cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar her konuda konuştu.

"HER AKŞAM BENİ RÜYASINDA GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORDUM"

Son dönemde hapis kararı üzerinden gerginlik yaşadığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Mahkeme olayı, kurdukları kumpas sürecine aldanmayan 6'lı masa, Kılıçdaroğlu ve Akşener, gösterilen uyumlu bakış onları iyice alabora etti. Her akşam beni rüyasında gördüğünü düşünüyordum ama bu saatten sonra onun için kabusa döndü" ifadesini kullandı.

"DEMOKRASİYE YAPILAN HER MÜDAHALE TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ TIKAR"

"Hapis kararı İmamoğlu'nun mu Türkiye'nin mi önünü tıkıyor?" sorusuna da yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Demokrasiye yapılan her müdahale Türkiye'nin önünü tıkar. Bunu başarısız kılmamız gerek. Öyle yaparsak Türkiye'nin önü açılır. Hukuksuz biçimde verilen tüm kararlar için geçerli bu. Arkadaşlarımız içeride, Demirtaş içeride şu an. Aileleri kötü durumda" diye konuştu.

"BİRKAÇ KAT DAHA YETENEKLİ BİR KARADENİZLİ OLDUĞUMU UNUTUYOR"

Cumhuriyet gazetesine konuşan İmamoğlu kendisine verilen cezayla ilgili çizilen senaryolara da değinerek, "Mülk edinme duygusuna sahip iktidar mensupları var. Benzerini ülke için yaşatıyorlar. İstanbul için 'Kazansanız da vermeyiz' duygusunu yaşattılar. Ne oldu millet farkı 806 bin oya çıkarttı. Bunu mülk edindiklerini düşündükleri için kabul edemiyorlar. Gelinen noktada 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır' diyen anlayış bu korkuyu kapısında hissediyor. Bu korku yüzünden ana aktör gördüğü insanları da kumpas, şantaj duygularıyla bertaraf etmeye çalışıyor. Onları şaşırtacak derecede cesur ve onlardan birkaç kat daha yetenekli bir Karadenizli olduğumu unutuyor. Bu saatten sonra cumhurbaşkanına tek tavsiyem şudur; sahayı mertlikle dizayn etsinler" dedi.

Cumhuriyet