İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 29 büyükşehir belediye başkanı ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Oldukça verimli geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

ZEYDAN KARALAR: İŞTEN ÇIKARMALAR KEYFİ DEĞİL

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Erdoğan'ın 'işçi çıkarma' sözlerine ilişkin "İşten çıkarmaların keyfi olmadığını söyleyebiliriz. Resmi idare dışında 15 bin çalışanımız vardı. Hizmet üretemiyorduk. Biz belediyeleri hizmet üretebilir hale getireceğiz. Belediyelerde çok fazla kadronun, işe gelip gitmeden para alan insanların varlığını herkes bilir. Biz çalışanlarımıza karşı sorumluyuz ama bütün halka karşı sorumluluğumuz olduğunu da bilmemiz gerekmektedir. Bu seçimden beri gerilimi devam eden Türkiye'nin bugünden sonra yumuşayacağını düşünüyorum. Bir kez daha Cumhurbaşkanı'na bizi buluşturduğu ve gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükran duyuyoruz" dedi.

VAHAP SEÇER: VATANDAŞA KÖTÜ MUAMELE YAPANLAR VAR

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise belediyelerdeki işten çıkarmalarla ilgili "Mersin'de işçi çıkarmalarla ilgili bir protesto vardı ama bir bardak suda fırtına çıkarmadan başka bir şey değil. Benim Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde işçi performansından dolayı işten çıkarılan işçiler vardı ama belediyede böyle bir durum yokken bile provokasyona uğruyoruz. İş yavaşlatma, vatandaşa kötü muamele, hizmet götürülen diğer alanlarda personelimiz bizi sıkıntıya sokuyor. Biz hizmet yapmak ve mali dengemizi kurmak zorundayız. Bizden öncesi yönetimler çok fazla eleman almışlar. Kalifiye eleman bulmakta, proje üretmekte güçlük çekiyoruz. Bizim bazı radikal önlemler almamız da anlayışla karşılanmalı. Aksi takdirde hizmet üretebileceğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN ERDOĞAN’A YANIT

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, toplantının verimli geçtiğini ve ilki gerçekleştirilen toplantının devam etmesi gerektiği açıklamasında bulundu.

İmamoğlu, “Verimli bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyoruz. Bir komisyon önerimiz oldu. Kendileri kabul etti. Hem CHP hem Ak Partililerden oluşan bir komisyon kurulması yönünde bir karar verildi. Karşılıklı sorular soruldu. Sayın bakanlar da cevap verdiler. Tümüyle iyi bir başlangıç” dedi.

İmamoğlu, Erdoğan’ın “Biz ne personelle uğraştık, ne araçlarla. Aynı hassasiyeti bekliyorum” ifadesine “Biz hassasız. Kimi kast etti bilmiyorum açıkçası” şeklinde yanıt verdi.