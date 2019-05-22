  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 22 Mayıs 2019 21:26

İmamoğlu'ndan gerekçeli karar açıklaması: ''Hani çaldılar?''

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, YSK'nın açıkladığı gerekçeli karar için "Türkiye tarihin bu gerekçe üzerinden iptal edilmiş bir seçim yok. Hani çaldılar? Hani hırsız?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan gerekçeli karar açıklaması: ''Hani çaldılar?''
A+ A-

31 Mart seçimlerinde halk oylarıyla seçilen ancak AK Parti ve MHP'nin itirazları sonucu YSK tarafından mazbatası alınan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Habergolobal TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) gerekçeli kararına ilişkin "Bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Sadece 100 sayfaya yakınında ilçelerdeki isimler yazılmış. Edebiyat dersinde kompozisyona konu olarak çalışılmamışsa sayfalarca yazarsınız. YSK başkanı olmak üzere şerh yazan kişiler var. Gerekçede seçim iptali için uyumsuzluk görülmemiştir deniyor. Bir başka şerhte ise seçimin iptaline hukuki bir uyarlılık bulunmamaktadır deniyor. Türkiye tarihinde başka böyle bir örnek yok. Sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmaması seçmene yüklenecek bir husus değil. Kendi yaptıları şayet bir hata ise bundan 16 milyon insanı cezalandırılıyorlar. Hani çalma nerede? Bu ülkenin bütün yöneticileri hem de Ramazan ayında, iftar sofralarında çaldılar dediler. Bu milletin vicdanına sığar mı bu anlayış." dedi.

 

ekrem imamoğlu , hani çaldılar , gerekçeli karar , ysk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM