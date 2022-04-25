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İmamoğlu'ndan Gezi davası kararına ilk yorum

İmamoğlu'ndan Gezi davası kararına ilk yorum

Gezi davasında verilen cezalara tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız" dedi

Gezi davasının bugün görülen karar duruşmasında iş insanı Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası,  Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Yiğit Ali Emekçi'ye 18 yıl hapis ve tutuklama kararı verildi. 

Karara siyasiler, sanatçılar ve aydınlardan tepkiler gelmeye devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da verilen cezalara ilişkin bir paylaşımda bulundu. 

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gezi Davası’nda verilen karar milyonlarca insanın vicdanını yaraladı. Vicdanla verilmeyen kararları bu ülke hiç kabul etmedi ve sindirmedi. Ne olursa olsun adaletten yana olacağız, herkes için hukuku savunacağız" dedi. 

Etiketler gezi dava karar
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