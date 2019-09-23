İmamoğlu'ndan İSPARK ve İSMEK açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İBB'de işten çıkarmalar, İSPARK ve İSMEK hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İBB'DE İŞTEN ÇIKARMA TARTIŞMASI

Doğrunun zamanı yok, doğru doğrudur. Bu iş, ahlaki bir süreçtir. 6 aylık deneme hakkınız var 6 ayda çıkarabilirsiniz. Kanuni hakkınız.

2300-2400 insan işe alınıyor ve bu işe alım sürecini yönetenler sorumludur. 820'si 31 Mart öncesindeki 1 ay, 1558 kişi de 5 Mayıs 23 Haziran arası işe alınmış. Ben 18 gün görevde kaldım. Bir kişi işe almadım. Niye biliyor musunuz? Münazaralı bir ortam var, tartışmalı bir ortam var. Bir tek kişiyi işe almadım.

Tanıtımlar var, CHP'nin önünde gösteri yapanlar. "Ey Kılıçdaroğlu, Ey İmamoğlu..." Bunu hatırlıyor musunuz? Ey Kılıçdaroğlu deyince aklınıza ne geliyor, kim geliyor? Bu hak aramanın ötesinde bir şey. Onlara diyorum ki - ki mağdur edenlerin onları işe alanların olduğunun altını çiziyorum - bu oyuna alet olmayın. Üst düzey yöneticiler, seçim kaybedenler, görevden alınanlar...

Bakan yardımcısı olan var, genel müdür olan var, genel müdür yardımcısı olan var. Devlet bunlara kapı buluyor da, bu insanların mağdur olduğunu düşünülüyorsa neden onlara kapı bulmuyorsun?

Medya A.Ş. 13 personel alımımız var. 6 bine yakın başvuru var.

Ben bir duygu yaratmak istiyorum. Adalet duygusu. Gazi Mahallesi'ne gidiyorum 100 gencin 90'ı işsiz. Başka bir yere gidiyorum çoğu işe girmiş. Oy oranlarına göre mi bakacağız?

Adalet duygusu... Gençler benden bunu istiyor. Ben CHP'nin en dirayetli fertlerinden biriyim, ben partime en son yanlış yapacak insanım. Her partilinin benden memnun olmasını sağlayacağım ki CHP'nin söylemleri yerini bulsun.

Bugün beni sokakta gören genç umudunuz bağlamış, diyor ki "Ben çalışırsam olur."

İSPARK

İSPARK'ı devraldık 2400 çalışanı var. Kaç kadın var, sıfır. Bunun siyasetle partiyle ne ilgisi var diyeceksiniz. Altını arayın, var. İSPARK'ta çalışan kadın sayısı sıfır.

İlk defa genel sekreter atandı iki tane, ilk defa kadın atandı. 25 sene sonra. Bir çaba veriyoruz. Üst düzey atamalar yaptık, siyasi temel yok hiçbirinde, liyakat temelli atamalar yaptık.

Herkes benim adaletimden emin.

İTTİFAKTA ÇATLAK İDDİALARI

Sayın Akşener'le irtibatımız hiç kesilmedi. Parti genel başkanından öte, bir abla ses tonuyla dönüş yapar konuşuruz.

İSMEK

İSMEK konusunda da bir israf var. Hangi basın kuruluşunun sahibinin ya da firmanın aldığını siz biliyorsunuz. İSMEK aslında çok nitelikli bir sürece adım attı. İki türlü çalışan var. Bir tanesi daimi personeli var. Sayısı çok düşük. Bir de, İSMEK'te sadece bir kurs vermesi için alınmış insanlar var.

Belirsizlik süreci olmak zorunda. Komik bir olay anlatayım. İSMEK'e yer vermiş CHP'li bir belediye başkanıyım. 3 defa İSMEK ziyareti yapmak istedim. Bir tanesi 8 Mart dünya kadınlar gününde, kadın kursiyerlerin davetiyle İSMEK ziyaretine gittim.

İSMEK kapalı. Apar topar İSMEK'i kapatmış gitmiş müdür. Ekrem İmamoğlu geliyor diye. CHP'li bir belediye başkanını buraya sokmam diye gitmiş. Ben bu tavırları çok yaşamış birisiyim. Çünkü siyasallaşmış bir yapı.

4412'ye ulaşan çalışan sayısı var. Öyle bir ihtiyaç yok. Maaşını İBB'den alan 1025 öğretmeni var. 1025 öğretmenin bir mesaisini iyi kullandığınız takdirde hizmet verilen öğrenci sayısının üstüne çıkıyorsunuz. Part time eğitimciye yıllık verilen bedel 84 milyon lira.

Sadece internete 2.5 milyon lia para harcanmış. İSMEK'in internet hizmeti üzerinden.

Görüşmeleri yaptım ve internet sağlayıcısı bize ücretsiz vermeyi kabul etti.

Biz kursiyer sayısını arttırmak istiyoruz. Mantıklı, anlamlı, doğru eğitimcileri doğru kurslara tayin ederek. Bu kursları karşılayacağız. Değişim sancılı olur. Bütçeye ihanet edildi.

İSPARK'TA NAKİT ÖDEME DÖNEMİ KAPANACAK

İSPARK'ta en büyük sorun nakit tahsilatı. Kredi kartı ya da kartla ödeme dönemine geçeceğiz.

YENİKAPI'DA SERGİLENEN ARAÇLAR

Yenikapı'da sergilenen araçların tümü iade edildi.

Ekrem İmamoğlu İBB'nin borcunu açıkladı !