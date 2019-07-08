İmamoğlu'ndan İstanbullulara müjde ! Ücretsiz olacak...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı ve eğitim öğretim sezonunun başlangıç gününde toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Kurban Bayramı, Eğitim öğretim sezonunun başlangıç günü toplu ulaşımın ücretsiz olması oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.