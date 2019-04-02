AK Parti İzmir'de de seçim sonuçlarına itiraz etti
AK Parti İzmir'de de seçim sonuçlarına itiraz etti
CHP'den İstanbul açıklaması: 22 ilçede hata tespit ettik
CHP'den İstanbul açıklaması: 22 ilçede hata tespit ettik
Araç sahipleri dikkat ! Benzine zam geldi
Araç sahipleri dikkat ! Benzine zam geldi
İstanbul'un 3 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak
İstanbul'un 3 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak
Deprem tahmini yine tuttu ! Türkiye'ye kritik uyarı...
Deprem tahmini yine tuttu ! Türkiye'ye kritik uyarı...
AK Parti tüm İstanbul'da seçimlere itiraz etti! İşte ilk açıklama
AK Parti tüm İstanbul'da seçimlere itiraz etti! İşte ilk açıklama
HDP'ye kaybeden MHP, o ilde yerel seçim sonuçlarına itiraz etti
HDP'ye kaybeden MHP, o ilde yerel seçim sonuçlarına itiraz etti
YSK Başkanı Sadi Güven'den ''şimdi ne olacak'' sorusuna yanıt
YSK Başkanı Sadi Güven'den ''şimdi ne olacak'' sorusuna yanıt
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 02 Nisan 2019 20:34

İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ailecek ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da İYİ Parti'yi ziyaret etti.

İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ailecek ziyaret
A+ A-

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli ziyaretler amacıyla Ankara'daydı. İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Akşener,”Sayın İmamoğlu yerel seçim sürecinde güler yüzlü bir kampanya yürüttü, Allah gayretini ibadet saysın. Başarılarının devamını diliyorum. Allah kendisine çok başarılı bir belediye başkanlığı nasip etsin'' dedi.

Akşener daha sonra, İmamoğlu’nun kızı Beren İmamoğlu’na dönerek, “Beren sen ne diyeceksin ?” diye sordu. Beren ise gülmekle yetindi. Akşener, İmamoğlu'nu uğurlarken de eşi Dilek İmamoğlu'nun elinden tuttu.

Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret ettiEkrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

“İKİ SANDIK HARİÇ BÜTÜN SANDIKLARIN ISLAK İMZALI TUTANAKLARI ELİMİZDE”

Akşener görüşme sonrası gazetecilerin yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar konusundaki sorusuna ise “İstanbul’da iki sandık hariç bütün sandıkların ıslak imzalı tutanakları elimizde var. Sürecin bu şekilde yürümesi herkesi yorar. Ben sayın Cumhurbaşkanı’ndan sayın İmamoğlu’nu tebrik etmesini ve tansiyonu düşürmesini bekliyorum” cevabını verdi.

Sözcü

iyi parti , imamoğlu , meral akşener
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM