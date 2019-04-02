İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye ailecek ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli ziyaretler amacıyla Ankara'daydı. İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de ziyaret etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Akşener,”Sayın İmamoğlu yerel seçim sürecinde güler yüzlü bir kampanya yürüttü, Allah gayretini ibadet saysın. Başarılarının devamını diliyorum. Allah kendisine çok başarılı bir belediye başkanlığı nasip etsin'' dedi.

Akşener daha sonra, İmamoğlu’nun kızı Beren İmamoğlu’na dönerek, “Beren sen ne diyeceksin ?” diye sordu. Beren ise gülmekle yetindi. Akşener, İmamoğlu'nu uğurlarken de eşi Dilek İmamoğlu'nun elinden tuttu.

Ekrem İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

“İKİ SANDIK HARİÇ BÜTÜN SANDIKLARIN ISLAK İMZALI TUTANAKLARI ELİMİZDE”

Akşener görüşme sonrası gazetecilerin yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlar konusundaki sorusuna ise “İstanbul’da iki sandık hariç bütün sandıkların ıslak imzalı tutanakları elimizde var. Sürecin bu şekilde yürümesi herkesi yorar. Ben sayın Cumhurbaşkanı’ndan sayın İmamoğlu’nu tebrik etmesini ve tansiyonu düşürmesini bekliyorum” cevabını verdi.