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İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk açıklama

İmamoğlu'ndan karar sonrası ilk açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkemenin kendisi hakkında verdiği 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı için "Halkın verdiği yetkiyi hiçbir insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nin "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetti. 

İmamoğlu, kendisine verilen siyasi yasak ve hapis cezasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de bulunduğu makam odasında konuşan İmamoğlu, "Halkın verdiği yetkiyi öyle bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle" dedi.

ÇAĞRI YAPMIŞTI

İmamoğlu, duruşmaya verilen aranın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargılandığı davaya ilişkin kararın açıklanacağı 16.00'da bütün İstanbulluları İBB önüne davet etti. İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" açıklamasında bulundu.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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