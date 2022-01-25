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İmamoğlu'ndan kendisine destek olan Kılıçdaroğlu'na yanıt

İmamoğlu'ndan kendisine destek olan Kılıçdaroğlu'na yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Üç beş aklıevvelin gündem değiştirme çabasına alet olmadık biz, işimize baktık hep” açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ile mücadele kapsamında köy yollarını açma çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle:

 “Üç beş aklıevvelin gündem değiştirme çabasına hiç alet olmadık biz, işimize baktık hep. Şehir içi yolları açtık, köy yollarımızı da açıyoruz. Her yerdeyiz, 16 milyon vatandaşımızla birlikte başaracağız”

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Etiketler kılıçdaroğlu imamoğlu
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