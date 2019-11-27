İmamoğlu'ndan su ve ''engelleme'' iması !

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Havalar böyle giderse, İstanbul susuzluğa doğru yürüyor" sözleri sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "İstanbul için böyle bir risk var mı?" sorusuna, "Şu anda yok. En az 2 yıl üst üste İstanbul’da kuraklık yaşanırsa risk var. Melen Barajı devreye girmedi mesela. Alternatif yaratmaya çalıştığımız hususlarda bazı kurumlar yavaş hareket ediyor" diyerek 'engelleme' imasına bulundu. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise yaptığı açıklamada, "Dün akşam Terkos Baraj bölgesinde metrekareye 55 kg yağış düşmüş. Bazıları için üzücü İstanbullular için sevindirici bu gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kişisel sosyal medya hesabından yağışların devam edeceğini duyurdu. Ongun paylaşımında, "Bazıları için üzücü İstanbullular için sevindirici bu gelişmeyi kamuoyu bilgisine sunarız" dedi.

Ongun, AKOM'un afişini kullanarak yaptığı paylaşımında şöyle söyledi:

"AKOM'a göre dün akşam Terkos Baraj bölgesinde metrekareye 55 kg yağış düşmüş; cuma, cumartesi ve pazar günleri de İstanbul'da hava yağışlı geçecektir. Barajlardaki doluluk oranı artmaktadır. Bazıları için üzücü İstanbullular için sevindirici bu gelişmeyi kamuoyunun bilgisine sunarız."