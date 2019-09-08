  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Eylül 2019 15:14

İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya kayyum yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a kayyum tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İmamoğlu Bakan Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya kayyum yanıtı
A+ A-

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir gazetecinin "İstanbul'a kayyum mu atanacak?'" sorusuna "Pazar günü açıklayacağım" demiş ve bugün katıldığı canlı yayında böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtmişti.

İMAMOĞLU: HALA O NOKTADAYIM

İçişleri Bakanı Soylu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Devlet adamlığı çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir makam. Çünkü herkesi etkiliyor. Sizi tüm Türkiye hatta dünya dinliyor. Önemsememiştim başta, polemikten uzak durmak istediğimi belirtmiştim ve hala o noktadayım." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a kayyum atanacak mı ? Bakan Soylu açıkladıİstanbul'a kayyum atanacak mı ? Bakan Soylu açıkladı

 

istanbul , ankara , süleyman soylu , kayyum
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM