  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İmamoğlu'ndan sürpriz karar: ''3 davanın duruşmasına da gitmeyi düşünmüyorum''

İmamoğlu'ndan sürpriz karar: ''3 davanın duruşmasına da gitmeyi düşünmüyorum''

İmamoğlu'ndan sürpriz karar: ''3 davanın duruşmasına da gitmeyi düşünmüyorum''
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "3 davanın duruşmasına da gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim ve kendisiyle ilgili devam eden yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan İmamoğlu, ön seçimle ilgili "Demokrasi devrimi" tanımı yaparken "Adaylar muhtemelen önümüzdeki hafta gibi netleşecek. Sonrası Allah kerim" dedi.

İmamoğlu ayrıca hakkında açılan 3 ayrı davanın duruşmaları için 11 Nisan'a gün verildiğini söyleyen İmamoğlu, "Hiçbirine gitmeyi düşünmüyorum. Bir gereklilik yoksa avukatlarımız gereken savunmayı yapacaktır. Herhalde korktular ayrı ayrı günler olursa on binlerce insan yığılır baş edemeyiz, o yüzden üçe bölelim diye düşündüler" dedi. 

Saygı Öztürk'ün Sözcü'deki yazısının tamamı için...

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu dava duruşma karar saygı öztürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan ve İmamoğlu'nun aday olduğu seçime Mansur Yavaş da bağımsız olarak dahil olsa... Erdoğan ve İmamoğlu'nun aday olduğu seçime Mansur Yavaş da bağımsız olarak dahil olsa... Yolcular arasında kavga çıktı, Pegasus'un uçağı Antalya Havalimanı'na geri döndü Yolcular arasında kavga çıktı, Pegasus'un uçağı Antalya Havalimanı'na geri döndü İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme DEM'in ''çözüm için'' bebek katili Öcalan ile ilgili şartları belli oldu! DEM'in ''çözüm için'' bebek katili Öcalan ile ilgili şartları belli oldu! Galatasaray'a Avrupa'da AZ Alkmaar şoku! Okan Buruk geceye damgasını vurdu Galatasaray'a Avrupa'da AZ Alkmaar şoku! Okan Buruk geceye damgasını vurdu Özel, İmamoğlu ve Yavaş anketi... 3 soruluk CHP'nin Cumhurbaşkanı anketinde dikkat çeken sonuçlar Özel, İmamoğlu ve Yavaş anketi... 3 soruluk CHP'nin Cumhurbaşkanı anketinde dikkat çeken sonuçlar Memur ve memur emeklilerine indirim müjdesi Memur ve memur emeklilerine indirim müjdesi İstanbul'da özel hastanedeki ameliyat masasında para pazarlığının cezası belli oldu İstanbul'da özel hastanedeki ameliyat masasında para pazarlığının cezası belli oldu Skoda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Skoda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'unun Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu Cep telefonu çekilişi bir genç kızın hayatını kararttı! Cep telefonu çekilişi bir genç kızın hayatını kararttı!
Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi öldü: ''Mirastan men edildi'' Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük eşi öldü: ''Mirastan men edildi'' Korkulan oldu! Cehennemin Avrupa'daki dev kapısı açıldı Korkulan oldu! Cehennemin Avrupa'daki dev kapısı açıldı Rus savaş uçakları Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! Saldırı anı kamerada Rus savaş uçakları Ukrayna'da Çernobil Nükleer Santrali'ni vurdu! Saldırı anı kamerada Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ''topun ağzındaki'' bakan sayısı belli oldu Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde ''topun ağzındaki'' bakan sayısı belli oldu Merve Taşkın ''14 Şubat Sevgililer Günü'' için bir gecelik tarifesini yayınladı! Merve Taşkın ''14 Şubat Sevgililer Günü'' için bir gecelik tarifesini yayınladı! Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyonda tahminleri değişti! Merkez Bankası'nın dolar ve enflasyonda tahminleri değişti! Daha fenası geliyor: İstanbul bu sefer kara gömülecek Daha fenası geliyor: İstanbul bu sefer kara gömülecek Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza! Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza! TBMM bir anda karıştı: Bakan hakkında skandal iddiaları tek tek açıkladı TBMM bir anda karıştı: Bakan hakkında skandal iddiaları tek tek açıkladı