İmamoğlu'ndan sürpriz karar: ''3 davanın duruşmasına da gitmeyi düşünmüyorum''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada "3 davanın duruşmasına da gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için 23 Mart'ta yapacağı ön seçim ve kendisiyle ilgili devam eden yargı sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan İmamoğlu, ön seçimle ilgili "Demokrasi devrimi" tanımı yaparken "Adaylar muhtemelen önümüzdeki hafta gibi netleşecek. Sonrası Allah kerim" dedi.

İmamoğlu ayrıca hakkında açılan 3 ayrı davanın duruşmaları için 11 Nisan'a gün verildiğini söyleyen İmamoğlu, "Hiçbirine gitmeyi düşünmüyorum. Bir gereklilik yoksa avukatlarımız gereken savunmayı yapacaktır. Herhalde korktular ayrı ayrı günler olursa on binlerce insan yığılır baş edemeyiz, o yüzden üçe bölelim diye düşündüler" dedi.

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