İmamoğlu'ndan ''Tutuklanmaktan korkuyor musunuz ?'' sorusuna yanıt

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığını kazanan ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimi iptal etmesi nedeniyle mazbatası geri alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu DW Türkçe'den gazeteci Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

23 Haziran'da yeniden yapılacak İBB Başkanlığı seçimlerinde seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerine karşı tüm tedbirleri alacaklarını ve hiçbir unsuru boşlukta bırakmayacaklarını belirten İmamoğlu, ikinci seçimin de 31 Mart seçim sonucunu teyit edeceğine inandığını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN İNSANI ASLA DİKTAYI KABUL ETMEZ"

İmamoğlu, YSK kararı sonrasında Türkiye'nin bir diktatörlüğe dönüştüğü şeklindeki yorumları tasvip etmediği mesajı vererek "Bu kavramları bugün bu şekilde konuştuğumuz zaman birilerinin ekmeğine yağ süreriz. Çok net ifade ediyorum: Türkiye'nin insanı özgürlüğüne düşkündür, Türkiye'nin insanı asla diktayı kabul etmez, etmemiştir de. Bugün eğer Türkiye'de demokrasi sorunu varsa hepimiz sorumluyuz. Bir yerlerinde eksik yaptık demek ki, sıkıntı var. O bakımdan şu anda benim verdiğim mücadele tamamen odur. Diktatör, dikta rejimi vesaire tüm bu kavramlar şu an asla Türkiye'de konuşulmaması gereken kavramlar" dedi.

"ÇOK AŞIRI LÜKS VAR, GEREKSİZ"

İmamoğlu belediyedeki israfla ilgili olarak "Araç sayısı, çalışanla ilgili pozisyonlanmalar çok enteresan, bir kişinin yapabileceği şeyi beş kişiye yaptırma gibi ortamların sağlanması. Ben belediye başkanı olarak 19 gün kendi aracıma bindim tek bir an bile bir koltuğuna oturmadım oradaki belediye araçlarının. Çünkü çok aşırı, çok lüks. Yani gereksiz. İBB'nin yakışan bir aracı olur, onun alternatifi başka aracı vardır, ama onlarca araca gerek yok yani" dedi.

"BEN HİÇBİR ŞEYDEN KORKMUYORUM"

İmamoğlu "Tutuklanmaktan korkuyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Evden, çocuklarımdan, eşimden, annemden, babamdan, kardeşimden helallik alıp çıktım. Bunun anlamını, aslında ne demek istediğimi toplum anlıyor. Bu tür mücadeleler, toplumsal mücadeleler. Türkiye'nin bugünkü koşullarında ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Korkuyla bu süreç yönetilemez zaten. Zerre kadar ruhumda korku yok çünkü şuna inanıyorum, doğruları yapma çabası içerisindeyim ve doğruları büyük oranda başardığımı düşünüyorum"şeklinde yanıt verdi.