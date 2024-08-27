İmamoğlu'ndan tüzük kurultayı açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İl Danışma Kurulu toplantısında tüzük kurultayı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Danışma Kurulu toplantısında konuştu.

CHP'nin önümüzdeki hafta sonu yapılacak tüzük kurultayı hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Kurultayımızı en güzel şekilde hazırlamak hepimizin görevidir" dedi.

Kurultayı 'ortak akıl şenliğine' dönüştürmek istediklerini söyleyen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Danışma kurulu toplantılarının karşılığını verdiğini düşünüyorum. CHP olarak en güzel tüzük kurultayını bu haftadan başlayarak partimizin kuruluş yıl dönümüne kadar gidecek süreci en iyi şekilde hazırlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda sayın genel başkanımız Özgür Özel'e inanıyorum. Bu hazırlık bir iktidar hazırlığı. Halktan uzak gündemlere ayıracak tek bir dakikamız yoktur.

CHP’nin tarihsel önemini ve değerini çok iyi bilen vatandaşlarımız, partimizin halkçı ve icraatçı yönünü yaşayarak bir süreci görme fırsatı buldular. Partimizin yerel yönetim başarıları iftira ve hurafelerle CHP’yi karalamaktan başka hiçbir meziyet olmayanları, toplumun karşısında değersizleştirdi. CHP’nin büyük bir cesaretle kendini yenileme mücadelesi siyasetteki bozulma ve çürümeyi daha da görünür hala getirdi. Kendi içinde doğru dürüst bir siyasi rekabet yaşamayan, parti içi demokrasiden nasibini almamış yapıların ekonomi, adalette yaşanan krizlerin temel neden olduğunu milletimiz bu süreçte daha iyi gördü ve anladı. Vatandaşlarımız, CHP ile birlikte yeni bir yola görmeye hazır olduklarını net bir şekilde gösterdiler."

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