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EKREM İMAMOĞLU'NDAN İSTANBUL'DA 2. ZAFER!
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  4. 23 Haziran 2019 22:23

İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı

23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı.

İmamoğlu'ndan Twitter'dan teşekkür paylaşımı
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İşte Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım;

Saatleri durdurabilirsiniz ama zamanı durduramazsınız. İstanbul, adaletten ve demokrasiden yana tercihini yapmıştır. Şimdi, bu şehirde yaşayan 16 milyon vatandaş için hep birlikte canla başla çalışma zamanı.

Teşekkürler İstanbul

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