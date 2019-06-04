İmamoğlu'ndan Yıldırım'a canlı yayın yanıtı

Ekrem İmamoğlu, bu sosyal sosyal medyada kendisini etiketleyerek bayramını kutlayan AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım ile diğer adayların bayramını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü'ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı.

İBB BAŞKAN ADAYLARININ BAYRAMLARINI KUTLADI

Daha sonra cami önünde bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Sabah Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden sayın Binali Yıldırım'a, eşi hanımefendiye ve bütün ailesine, Saadet Partisi adayı Necdet Bey'e ve ailesine, Vatan partisi adayı ve ailesine, kısacası bu süreçte koşacak olan tüm rakiplerimize iyi bayramlar diliyorum. Umut ederiz, centilmence, bundan sonrası için güzel cümlelerin kurulduğu ve insanların birbirine güzel mesajlar verebildiği bir kampanya süreci olur. Bu anlamda ben de rakiplerimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, YSK'nın sandık görevlileri ile ilgili kararını üzücü olarak nitelendirdiğini yinelerken, "Ramazan ayının girişinde böyle bir karar verip, son gününde böyle bir karara imza atarak aslında gerekçeli kararlarının hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş oldular. Demokrasi ağır darbe almıştır." dedi.

BİNALİ YILDIRIM İLE CANLI YAYIN

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak tv programına katılma konusundaki görüşleri sorulan İmamoğlu şöyle konuştu:

"Biz zaten fikrimizi defalarca söylemiştik. Bu çağdaş bir ortamın gereği. Asla şartlı bir süreci kabul etmemekle beraber, İstanbul konusu üzerinde konuşmada hemfikirim. Tabi İstanbul'un geçmişi, geleceği ve 31 Mart'ta yaşadığı seçim süreci var. Bunları da tartışacağımız bir programı çok isterim.

Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler."

AK Parti'den Trabzonlulara bir hakaret daha! Bu sefer Süleyman Soylu'nun yardımcısı...

İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı ve AK Parti Sinop eski milletvekili Mehmet Ersoy'un sosyal medyada, "Bir Yunan'ın İstanbul'a Başkan olmasıyla ekonomimiz de düzelmez ayrıca" şeklinde paylaşımına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Her zaman söyledim, bu tür lafları söyleyenleri Allah'a havale ediyorum. Bir yönüyle de lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye. Bu kadar net. Bu tür laflar edenler için de aynı şey geçerli. Hiç farketmiyor benim için. Ben insanım, dünya insanıyım.

Böyle laflar, insanları karalama falan vs. bunlar geçti. Kötü laf edenler içlerinden ne geçiyorsa ayanaya baksınlar, yüzlerinde görürler onu. Kimsenin hakkında da kötü bir şey düşünmüyorum. Ama benim geçmişimle ilgili uğraşmasınlar. Kaldı ki komşumuz Yunanistan'ın ismini anıyorlar. Ne demek istiyorlar?

Ben Türk'üm benimle ilgili ne demek istiyorlar? Bu ülkede farklı etnik kökeni olan insan var. Onlar için ne demek istiyorlar? Bakan yardımcısı... Allah akıl versin, Allah ahlak versin ona." ifadelerini kullandı.

Doğum gününün bayramın birinci gününe denk geldiği ve bugün Trabzon'a gideceği hatırlatılan İmamoğlu, bayramlarda ve tatillerde memleketine gitmeyi gelenek haline getirdiğini belirterek, "Belediye başkanı olarak gidecektim, seçilmiş belediye başkanı olarak gideceğim."