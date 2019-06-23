İmamoğlu'nun 2. İstanbul zaferini yabancı basın böyle duyurdu

Reuters haber ajansı, “Türkiye’de AKP’nin adayı Yıldırım, rakip adayın İstanbul seçimlerinde şimdilik önde olduğunu söyledi. AKP’nin adayı İmamoğlu’nu kutladı ve İstanbul’a iyi bir şekilde hizmet etmesini umduğunu söyledi” ifadesini kullandı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini de gelişmeye geniş yer ayırdı. Kathimerini, “İlk sonuçlara göre İmamoğlu, %53 ile zafer kazandı” başlığını kullandı. Kathimerini, “CNN Türk ve Anadolu Ajansı’nın verilerine göre yapılan ilk seçimin ardından ikinci seçimde de zafer kazandı” dedi.

ALMAN BASINI DA SON DAKİKA UYARISIYLA DUYURDU

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin uluslararası baskısı, “Kritik belediye başkanlığı yarışını muhalefetin adayı kazandı” ifadesiyle duyurdu.

ABD’nin çok okunan gazetelerinden Washington Post flaş koduyla bir son dakikası haberi şeklinde duyurdu. Washington Post, “Türkiye’de muhalefetin adayı İmamoğlu tekrarlanan seçimleri kazandı ve Erdoğan’ın partisini yenilgiye uğrattı” cümlesiyle haberi okuyucularına aktardı.

Fransız AFP haber ajansı, ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurduğu haberinde, “Erdoğan’ın adayı, İstanbul seçiminde mağlubiyeti kabul etti” ifadesini kullandı.

BBC: KRİTİK ŞEHİR İSTANBUL’U KAYBEDİYOR

İngiliz yayın kuruluşu BBC ise “Türkiye’nin iktidar partisi, tekrar yapılan belediye başkanlığı seçiminin ardından kritik şehir İstanbul’u kaybediyor” yazdı. BBC, bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için “büyük bir darbe olduğu” yorumunda bulundu.

Amerikan yayın kuruluşu CNN International da internet sitesinde BBC’ye benzer bir yorumla İstanbul’da tekrar edilen belediye başkanlığı seçimini muhalefet partisinin kazandığını belirterek, bunun Erdoğan için bir darbe olduğunu aktardı.

Almanya’nın çok okunan gazetelerinden die Welt de gelişmeyi internet sitesinden duyurdu. Die Welt, “İmamoğlu, zaferini ‘yeni bir başlangıç” olarak tanımladı” ifadesini kullandı.

Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild de İstanbul seçimine geniş yer ayırdı. Bild internet sitesinde gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Haberde “Muhalefetin adayı İmamoğlu net bir farkla kazandı. Erdoğan’ın adayı Yıldırım rakibini kutladı” ifadesi kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu’nun zaferi, İspanya’nın saygın gazetelerinden El Pais’in de manşetindeydi. Gazetenin internet sitesinde son gelişmelere yer verilen haberde, “Muhalefet, İstanbul’daki zaferini tekrar etti ve Erdoğan’ın partisi üzerindeki avantajını artırdı” yazdı.